V Elanu je zato stekla gradnja sončne elektrarne, ki bo začela obratovati predvidoma v drugi polovici letošnjega leta. S sončno elektrarno bodo zadostili približno 12 odstotkom vseh letnih potreb po električni energiji ter na letni ravni znižali izpuste CO2 za 498 ton.

»Ob tem smo z začetkom leta 2022 naredili še korak naprej in družbi zagotovili 100-odstotno oskrbo z energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov elektrike (OVE). Ob oskrbi z energijo je družba Elan zavezana tudi lokalni proizvodnji in razvoju, materiale in surovine za proizvodnjo svojih izdelkov pa pridobiva skoraj izključno pri evropskih dobaviteljih s preverjenimi trajnostnimi certifikati in kakovostnimi standardi,« še dodaja Leon Korošec, direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan.

Elan je sicer svetovno priznan proizvajalec in dobavitelj izdelkov za smučanje, plovil, športne opreme in tehnološko naprednih kompozitov. Družba ima več kot 75-letno tradicijo in dolgo veličastno zgodovino. Vsa podjetja v skupini Elan so skozi inovativnost in napredne tehnologije zavezana trajnostnemu in tehnološkemu razvoju ter naprednemu oblikovanju izdelkov. Kombinacija teh sestavin kupcem z vsega sveta zagotavlja vrhunska športna doživetja in najvišje tehnološke zmogljivosti. Za svoje inovacije in dosežke je družba prejela že več kot 300 mednarodnih in domačih nagrad tako za zimske izdelke kot tudi jadrnice.