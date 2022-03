Kitajsko obalno mesto, pomembno svetovno vozlišče za pomorski in zračni promet, je zaradi razmaha širjenja novega koronavirusa polovično zaprto od ponedeljka. Odločili so se namreč odločili za postopno zaprtje javnega življenja. Vzhodna polovica mesta bo zaprta do petka, nato pa bo sledila zapora zahodnega dela.

Letališča in pristanišče za velike ladje so sicer odprti, a so na drugi strani uvedene stroge omejitve. Do 5. aprila naj bi bilo tako po oceni Maerska, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, prizadetih 30 odstotkov prevozniških storitev v in iz Šanghaja. Poleg tega bodo do petka zaprta tudi skladišča v mestu, so dodali v ladjarskemu velikanu.

Posledično se bo podaljšal čas dobave, zvišali se bodo tudi stroški transporta, denimo za obvoz in avtoceste, so še navedli v Maersku.