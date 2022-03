Komisija, ki na zahtevo opozicije preiskuje z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od 1. marca 2020 naprej, je v vmesno poročilo zapisala, da je Janševa vlada dokazano odgovorna za vse zgrešene ukrepe, presežne smrti, finančno neustrezne ukrepe in za neposredno vmešavanje v stroko. Pri tem je po besedah predsednika Roberta Pavšiča (LMŠ) izpostavljena politična odgovornost aktualne vlade, še posebna je pripisana predsedniku vlade Janši, »ki je mimo utemeljenih in že sprejetih pravil obravnavanja epidemije spreminjal sistem ter ga prilagajal samemu sebi.«

Pavšič: V letu 2020 je zaradi ukrepov te vlade življenje izgubilo za avtobus ljudi na dan

Pavšič je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da smo v Sloveniji konec leta 2020 izgubili za avtobus ljudi na dan in kot razlog za to navedel neustrezne ukrepe trenutne vlade. »Najbolj zaskrbljujoče in katastrofalno je, da vladi ni šlo za življenja ljudi, ampak zato, da so bogatele njihove elite, ki so epidemijo izkoriščale za poslovne odločitve. Evri so postali več vredni od življenj ljudi,« je dejal in opozoril, da bi lahko preprečili marsikatero »od teh povsem nepotrebnih smrt«.

Po Pavšičevem mnenju je bila največja napaka Janševe vlade v tem, da se ni pripravila na drugi val epidemije. »Strokovnjaki so že sredi poletja 2020 opozarjali, da se kazalniki slabšajo. A čez poletje se ni naredilo nič," je dejal in postregel z evropskimi podatki glede spopadanja z epidemijo, po katerih naj bi bila bila Slovenija druga najslabša država, takoj za Rusijo.

Komisija je sicer poročilo z naznanitvijo sumov več kaznivih dejanj že predala preiskovalnim organom, v sklepih pa je predlagala tudi zaščito tako imenovanih žvižgačev ter opolnomočenje medijev. Z delom preiskovalne komisije bo sicer bo Pavšičevih besedah moral nadaljevati tudi naslednji sklic DZ.

Po mnenju koalicije leži krivda na Šarcu

Komisija pod vodstvom Suzane Lep Šimenko (SDS), ki na zahtevo koalicije preiskuje zagotavljanje zaščitne opreme ter ukrepe institucij om nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 v obdobju od 1. februarja 2020 do odreditve parlamentarne preiskave, pa ocenjuje, da je bila pri sprejemanju epidemičnih ukrepov in zagotavljanju zaščitne opreme neučinkovita prejšnja vlada Marjana Šarca. Po navedbah te komisije si nekdanji predsednik vlade ni prebral državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije, s tem pa po oceni komisije opustil dolžno skrbnost. V poročilu je problematizirana tudi donacija zaščitnih mask Kitajski v začetku februarja 2020.

Odklonilno mnenje k vmesnemu poročilu koalicijske preiskace sta podala poslanca opozicije Franc Trček (SD) in Robert Pavšič (LMŠ), v njem pa problematizirata predvsem časovno neustreznost preiskave, očitano prepočasno odzivanje prejšnje vlade glede sprejemanja ukrepov, stanje zalog zaščitne opreme in ukrepe institucij. LMŠ je vložila tudi dopolnilo, s katerim predlaga, naj DZ pripravi pravno podlago, s katero bo javnosti omogočen zakonit vpogled v zbrano dokazno gradivo obeh preiskovalnih komisij.

DZ bo danes obravnaval tudi poročilo o poteku in ugotovitvah odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter o razlogih za nedokončano parlamentarno preiskavo, ki jo vodi poslanka SDS Karmen Furman.