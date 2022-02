Pred preiskovalno komisijo je danes pričal direktor uprave kriminalistične policije Vojko Urbas. Poudaril je, da tvitanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa ne vpliva na njegovo delo, prav tako je zanikal, da bi se kdo vpletal v delo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je notranja enota kriminalistične policije in naročal, kaj naj NPU preiskuje. Takšnega primera na NPU po Urbasovih besedah še ni bilo.

Predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda (LMŠ) je med drugim zanimalo, kako so na potek predkazenske preiskave v povezavi z nakupom zaščitne in medicinske opreme v epidemiji covida-19 vplivale kadrovske zamenjave na kriminalistični policiji. Ob tem je med drugim spomnil, da je bil sredi preiskave zamenjan vodja preiskav na NPU. Zanimalo ga je tudi, ali so se na policiji preiskave v povezavi z nabavo zaščitne opreme lotili prednostno. V preiskavi je namreč tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in v javnosti nastaja vtis, kot da se s preiskavo zavlačuje iz povsem političnih nagibov, je navedel Medved. Ob tem je spomnil na javne objave, da direktorica NPU Petra Grah Lazar še ni prejela zaključnega dokumenta v predkazenskem postopku, v katerem preiskovalci NPU obravnavajo sume kaznivih dejanj pri nakupu zaščitne medicinske opreme.