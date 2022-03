Skladno s sklepom vlade bodo na Debelem rtiču nastanjene le osebe iz Ukrajine, večinoma pa gre, tako kot tudi v Logatcu, za mamice z otroki. Beguncem so že zagotovili prehrano, ostale stvari pa bodo urejali v dogovoru z občino. Pri tem je direktorica urada izpostavila, da je ankaranska občina pokazala veliko pripravljenost za pomoč.

Begunskim otrokom bodo zagotovili tudi prevoz v šolo v Ankaran, za kar bo poskrbela občina. Danes so tudi že vzpostavili stik z zdravstvenim domom, ki bo po potrebi opravljal zdravstveno varstvo, je dodala Štrukljeva. Po njenih besedah je načrt tak, da so otroci vključeni v razrede s slovenskimi otroki. Odločitve o tem, kdaj bodo ukrajinske otroke vključili v šolo, sicer še ni.

Osebe, ki zaprosijo za začasno zaščito, pridejo najprej v sprejemni center v Logatcu, kjer potekajo registracija in zdravstveni pregledi, nato pa jih bodo premeščali v druge nastanitvene kapacitete, je pojasnila direktorica urada Katarina Štrukelj

Do 16. marca 766 namer za podajo vloge za mednarodno zaščito in 1648 vlog za začasno zaščito

Štrukljeva sicer ocenjuje, da se bo število beguncev iz Ukrajine še povečalo. Večina od nekaj več kot 3000 oseb je sicer trenutno pri zasebnikih, nove nastanitvene centre pa bodo odpirali glede na potrebe. Trenutno imajo v vladnem uradu v načrtu odpiranje centrov v Jelšanah, Velenju in Celju, je še navedla.S četrtkovim sklepom vlade so bile sicer kot možne kapacitete določeni tudi druge kapacitete v lasti države, kot so dijaški in študentski domovi ter centri šolskih in obšolskih dejavnosti, s katerimi se bodo po besedah Štrukljeve tudi pogovarjali.

Ankaranska podžupanja Barbara Švagelj pa je poudarila, da so že v minulih dneh začeli z aktivnostmi za različne vrste pomoči. Konkretno bo občina poskrbela za prevoze otrok v šolo in pomoč pri zdravstveni oskrbi, »predvsem pa za tisto bolj neformalno obliko pomoči - prostovoljsko pomoč, materialno pomoč«. Občina je po njenih besedah v stiku z Rdečim križem, Slovensko filantropijo in Karitasom, k pomoči pa bodo pozvali tudi občane.

Policija je sicer do 24. februarja do vključno 16. marca zabeležila 766 namer za podajo vloge za mednarodno zaščito državljanov Ukrajine in 1648 vlog za začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb, so pojasnili na policiji.