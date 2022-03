Kot so spomnili na Generalni policijski upravi (GPU), je med 19. in 20. oktobrom lani tedaj še neznani storilec poslal devet pisemskih pošiljk z grozilno vsebino, in sicer predsedniku vlade, trem ministrom, trem poslancem in eni poslanskih skupini. V vsaki pošiljki je bil naboj, v šestih pa še listi z različnimi grozilnimi vsebinami in dodanimi fotografijami, na katerih so bili čez določene obraze narisani križi, ki ponazarjajo tarčo. Vse pisemske pošiljke so bile poslane z ljubljanskega območja, so sporočili s policije.

Po njihovih navedbah so bila omenjena kazniva dejanja storjena v času, ko je kazenski zakonik določal, da se takšno kaznivo dejanja preganja na predlog oškodovanca. Od prejemnikov pošiljk so štirje podali predlog za pregon, so še zapisali.

Grozilna pisma prejelo 41 politikov

Grozilna pisma je tedaj še neznani storilec pošiljal tudi 11. januarja letos, in sicer jih je prejelo 41 politikov. Med njimi so bili predsednik vlade, predsednik DZ, trije ministri, dva državna sekretarja in 34 poslancev. Te pošiljke so vsebovale grozilno vsebino: »Vemo kje živite«, zraven pa so bili narisani naboji in vislice. Vse pisemske pošiljke so bile naslovnikom poslane z območja Vranskega.

Celjski kriminalisti so tehnično zavarovali vseh 41 pisemskih pošiljk in jih posredovali v forenzično preiskavo v Nacionalni forenzični laboratorij. V sklopu preiskave so uspeli identificirati možnega storilca, ki so mu odvzeli bris ustne sluznice in prstne odtise, so na GPU še zapisali v sporočilu za javnost.

V forenzični preiskavi so nato ugotovili, da je tako pisemske pošiljke iz oktobra 2021 kot tudi iz januarja letos poslala ista oseba. V začetku februarja so nato opravili hišno preiskavo prostorov in vozila, ki jih uporablja osumljenec, ter našli in zasegli več različnih predmetov.

Podali kazensko ovadbo za 30 kaznivih dejanj

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj grožnje so na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo za 30 kaznivih dejanj, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani pa dopolnitev že prej podanih ovadb za sedem kaznivih dejanj, so še sporočili s policije.

V kriminalistični preiskavi so tudi ugotovili, da je osumljenec hkrati podal predlog za pregon kaznivega dejanja grožnje kot oškodovanec. Osumljenec sicer ni bil prejemnik pisemske pošiljke, ampak se je prepoznal na eni izmed fotografij, ki so bile priložene pisemskim pošiljkam z grozilno vsebino. Zoper osumljenca so zato podali tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje krive ovadbe. Za kaznivo dejanje grožnje je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do enega leta, za kaznivo dejanje krive ovadbe pa zaporna kazen do dveh let.

Podrobnih informacij o storilcu na policiji sicer ne razkrivajo, so pa mediji že pred časom poročali, da naj bi šlo za člana SNS Teodorja Goznikarja, Prvak stranke Zmago Jelinčič je tedaj sporočil, da mu je članstvo v stranki prenehalo, omenjeni pa je za medije zanikal vpletenost.