Grozilna pisma politikom: Poslanka Mojca Škrinjar pravi, da je Inštitut 8. marec obtožila »v šoku«

Več vidnih politikov, predvsem iz stranke SDS, je prejšnji teden po pošti prejelo grozilno pismo “Vemo, kje živite” ter risbo vislic in naboja. Nekateri poslanci so za to oportunistično okrivili Inštitut 8. marec. Na policiji sicer pravijo, da so politiki v času epidemije vse bolj na udaru.