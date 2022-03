Težava je nastala v signalizacijskem sistemu. Tega je prvotno dobavilo podjetje Bombardier Transports, ki ga je Alstom kupil v začetku lanskega leta, so tiskovnega predstavnike Alstoma povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Zaradi napake je prišlo do velikih zamud in številnih odpovedi prevozov na Poljskem, ki trenutno predstavlja ključno izhodno pot za številne ukrajinske begunce, ki zaradi vojne bežijo iz države. Izmed približno treh milijonov beguncev jih je 1,8 milijona zatočišče poiskalo na Poljskem, spominja AFP.

Po podatkih poljskih železnic PKP, je težava prizadela 19 izmed 33 državnih železniških nadzornih centrov in več kot 800 kilometrov železniških prog. V PKP pri tem potnikom svetujejo, naj preložijo potovanja.

»Varnost potnikov ni ogrožena,« je predstavnik družbe zagotovil AFP. »Ekipe Alstoma so uvedle načrt za odpravo napak, da bi čim bolj zmanjšale morebitne motnje zaradi težave s signalizacijo,« je pojasnil. Prizadete so bile tudi nekatere linije v Indiji in na Tajskem, a so tam komercialne storitve že začeli znova izvajati. Medtem so iz Italije sporočili, da se promet na progi med Rimom in Firencami »postopoma obnavlja«, še navaja AFP.