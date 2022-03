Feuz je bil tretji, Kilde četrti. Izgubil je v primerjavi s Feuzom le deset točk ter je s prednostjo 13 točk osvojil svoj prvi smukaški globus v karieri.

Feuz je za današnjim zmagovalcem zaostal 54 stotink sekunde, Kilde 85 stotink. Pred Feuza se je uvrstil njegov mlajši rojak Marco Odermatt (+0,34), ki je z drugim mestom v smuku potrdil veliki kristalni globus, svojega prvega in prvega švicarskega po Carlu Janki leta 2010.

Prednost Odermatta pred drugouvrščenim Kildejem znaša nedosegljivih 359 točk. Odermatt si je že ob koncu tedna v Kranjski Gori ob malem veleslalomskem globusu zagotovil tudi veliki kristalni globus kot zmagovalec seštevka sezone svetovnega pokala 2021/22.

Slovenca ostala brez točk

Slovenija je imela na zadnjem smuku dva predstavnika, ki pa se nista uvrstila med dobitnike točk. Te na zadnjih tekmah sezone dobi le 15 najboljših na vsaki tekmi.

Boštjan Kline je bil 19. (+2,96), Martin Čater pa 24. (+3,95) med prav toliko uvrščenimi. Čater je v smukaškem seštevku sezono končal na 24. mestu, Kline pa na 24.»S pristopom sem zadovoljen in tudi s smučanjem nekje do polovice proge. Sam rezultat pa vsekakor ni zadovoljiv,« je sporočil Kline.

»Sam sem bil na treningih zgoraj res počasen in sem si danes zadal, da poskusim bolj direktne linije in čim hitreje smučati. Tam do drugega skoka, ko me je vrglo ven iz linije, sem to res poskušal. Tudi čas je bil nekako soliden, od tam naprej pa sem zgubil hitrost in je šlo preveč časa po zlu,« pa je ocenil Čater.

Slovenski trener Grega Koštomaj pa je ocenil: »Vremenske razmere, toplo vreme so malenkost krojile današnjo tekmo. Čeprav, če pogledamo rezultate, so najboljši fantje na prvih mestih. Je pa res, da so si lahko izbrali številke spredaj. Naša dva fanta prek sezone žal še nista bila tako uspešna, da bi danes imela to prednost, da bi si lahko izbrala boljšo številko. To ostaja izziv za prihodnost. Fantje so na določenih terenih pokazali, da so zraven, da so lahko konkurenčni.«