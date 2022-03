Zadnji ženski superveleslalom sezone je nekoliko presenetljivo osvojila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, kar je njena komaj druga zmaga v svetovnem pokalu. Shiffrinova je na zadnjem superveleslalomu sezone za zmagovalko zaostala zgolj pet stotink sekunde. Zaostanek tretje Michelle Gisin iz Švice je znašal 13 stotink.

Shiffrinova, ki je 13. marca dopolnila 27 let, je po olimpijskem polomu pekinško rano zacelila z osvojenim skupnim seštevkom zime. V sredo je na smuku zmagala, v superveleslalomu pa je bila druga, kar ji je ob dveh ničlah Vlhove prineslo neulovljivo točkovno prednost.

»V tej sezoni je bilo veliko trenutkov, ki so bili odlični, vendar so bili tudi drugačni trenutki, ko sem bila tako daleč od odličnosti, kot še nikoli prej v svoji karieri,« je Shiffrinova povedala za avstrijsko televizijo ORF. »Ta teden sem želela znova pokazati dobro smučanje. Vsi vedo, kako zelo sem želela osvojiti ta veliki globus. Finale je bil zadnji veliki cilj sezone. To je zelo posebno,« je še dodala.

Shiffrinova je zbrala že 120 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, od tega ima 74 zmag. Po številu stopničk (155) in zmag (86) je na vrhu lestvice Šved Ingemar Stenmark.

Odločen ni le še boj za veleslalomski kristalni globus

Na sporedu sta le še dve posamični ženski odločitvi, slalom in veleslalom, Shiffrinova pa ima že zdaj 236 točk prednosti pred Vlhovo, ki je skupni seštevek osvojila v minuli sezoni 2020/21. Sezono pred tem je bila na vrhu Italijanka Federica Brignone, ki je že pred finalom v Courchevelu osvojila superveleslalomski seštevek. »Poskušala sem narediti vse, kar sem lahko, toda Mikaela je imela danes neverjetno tekmo. Mogoče je po olimpijskih igrah veliko ljudi mislilo, da ona ni tako močna. Ampak ona je prava šampionka,« je Shiffrinovi čestitala Vlhova.

Največ velikih kristalov med alpskimi smučarkami ima Avstrijka Annemarie Moser-Pröll, Shiffrinova pa se je s štirimi "velikimi kroglami" na drugem mestu večne lestvice izenačila z rojakinjo Lindsey Vonn. Med zmagovalkami skupnih seštevkov svetovnega pokala je tudi Slovenka, Tina Maze, ki je veliki kristalni globus osvojila leta 2013.

Slovakinja Vlhova je v tej zimi zmagovalka slalomskega seštevka, Italijanka Sofia Goggia je dobila smukaški seštevek. Neodločen je še boj za veleslalomski seštevek. Švedinja Sara Hector (522 točk) ima v boju za veleslalomski globus kar tri protikandidatke, Francozinja Tessa Worley zaostaja zgolj pet točk, Shiffrinova 51, Vlhova pa 91 točk.