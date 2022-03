Nas bodo udarile še rekordne podražitve hrane?

Cene govedine rastejo že od lanskega novembra in so na zgodovinsko visoki ravni, svinjina se močno draži, cene žit so podivjale. Repromaterial se je lani podražil trikrat in letos dodatno že dvakrat, podjetja za energente plačujejo tudi desetkrat več kot lani, dražijo se stroški logistike … “Živilska industrija se mora odzvati takoj, sicer se bo zrušila. Tako kritičnih razmer še ni bilo,” nam je dejal direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec.