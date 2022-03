Po njenih besedah se sicer lahko res zgodi, da je kakšna polica za krajši čas tudi prazna, ker je ni mogoče takoj znova zapolniti, a je to le posledica tega, da vsako blago potrebuje nekaj časa na poti od skladišča do police.

Narava oskrbnih verig pri trgovcih z živili je namreč, kot pojasnjujejo v TZS, da dobave potekajo dnevno. Kadar določenega izdelka zaradi povečane količine nakupov zmanjka, ga trgovci v najhitrejšem možnem času, običajno še isti ali pa naslednji dan, spet postavijo na police.

V zadnjih dneh je bilo namreč v javnosti več zapisov in pričevanj, da je v nekaterih prodajalnah motena oskrba z živilskimi izdelki, da so police s cenejšo moko in oljem izropane in da je to lahko razlog za skrb. "Informacije niso točne. Živil je dovolj. Skrb potrošnikov je zato odveč," pravijo v TZS.

Cene hrane že naraščajo

Že pred ruskim napadom na Ukrajino so cene surovin in energije močno narasle, to pa se je začenjalo poznati tudi na cenah hrane. Po ruskem napadu in zahodnih sankcijah proti Rusiji so se razmere le še zaostrile. Tako Rusija kot Ukrajina sta namreč med večjimi svetovnimi dobaviteljicami osnovnih vrst hrane, na primer žitaric, pa tudi gnojil.

"Trgovinska panoga v Sloveniji je robustna, odporna, močna in dobro delujoča," zagotavljajo v TZS. To se je po njihovih navedbah zelo jasno pokazalo v zadnjih dveh letih, ko se je svet soočal z epidemijo covida-19. V času koronske krize je slovenska trgovina po njihovem prepričanju dokazala, da se je sposobna pravočasno in učinkovito odzvati na še tako nepredvidljive razmere, saj je potrošnikom ves čas zagotavlja nemoteno oskrbo tudi s hrano.

"Vsakršna skrb, da bi lahko v Sloveniji zmanjkalo živil in drugih osnovnih potrebščin, je zato popolnoma odveč," so sklenili v zbornici.