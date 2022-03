Izpadli daljnovod v trenutnih vojnih razmerah v Ukrajini predstavlja edini zunanji vir električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu. Električno napajanje, ki je potrebno za zagotavljanje hlajenja bazena z izrabljenim gorivom, se sedaj zagotavlja z dizel generatorji, ki imajo goriva za 48 ur obratovanja.

Trenutno ni podatkov, zakaj je daljnovod izpadel in kdaj bi lahko ponovno začel obratovati. Poleg tega tudi ni podatkov, ali je možno dobaviti dodatno dizel gorivo za pogon dizel agregatov. A glede na trenutno znane podatke ocenjujemo, da tudi ob dolgotrajnejši izgubi električnega napajanja ne bi prišlo do znatnih izpustov v okolje in posledično do nevarnosti za Slovenijo, so še sporočili iz uprave.

»Kot člani Združenja zahodno-evropskih jedrskih regulatorjev (WENRA) sodelujemo pri pripravi podrobnejše strokovne ocene morebitnih posledic, ki bi lahko sledile popolni izgubi električnega napajanja«, so še zapisali pri upravi.

Četudi bi prišlo do morebitne nesreče v bazenu z izrabljenim gorivom v Černobilu, v upravi ocenjujejo, da ta ne bi imela daljnosežnega vpliva, posebej pa ne bi bilo nevarnosti za Slovenijo. Vse informacije o nadaljnjem dogajanju v zvezi z jedrsko elektrarno v Černobilu sicer objavljajo na https://www.gov.si/teme/jedrske-in-radioloske-nesrece/.