Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je opozoril, da posredovanje podatkov z nadzornih sistemov za preverjanje varnosti, ki so nameščeni v jedrski elektrarni Černobil, ne deluje več, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Agencija preučuje status nadzornih sistemov za preverjanje varnosti na drugih lokacijah v Ukrajini in bo kmalu posredovala več informacij,« so dodali v sporočilu.

IAEA skuša v okviru nadzornih sistemov odvračati od širjenja jedrskega orožja z zgodnjim zaznavanjem zlorabe jedrskega materiala. Elektrarna »je bila popolnoma odklopljena iz električnega omrežja«, pa so v izjavi kasneje zapisali pri ukrajinski energetski družbi Ukrenergo. Dodali so še, da zaradi vojaških operacij ni možnosti za ponovno vzpostavitev napeljave. »Ukrajina je obvestila IAEA o izpadu električne energije,« so iz IAEA glede tega zapisali na Twitterju in dodali, da ne vidijo »kritičnega vpliva na varnost«.