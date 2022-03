Proteinsko cepivo nuvaxovid ameriške farmacevtske družbe Novavax je namenjeno starejšim od 18 let. Gre za peto cepivo proti covidu-19, s katerim bodo odslej cepili na Hrvaškem.

Cepivo je v kliničnih raziskavah pokazalo 90-odstotno učinkovitost proti različnim sevom koronavirusa, daje pa se ga v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Njegova prednost po mnenju stroke je, da v njem ni genskega materiala, deluje pa tako, da pomaga okrepiti imunski odziv na virus.

Evropska agencija za zdravila je cepivo, ki je na voljo tudi v Sloveniji, odobrila decembra minulo leto. Hrvaška je takrat naročila 198.000 odmerkov.

Na Hrvaškem je bilo doslej z dvema odmerkoma cepljenih 2,2 milijona ljudi, z enim odmerkom pa 2,3 milijona.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem imeli 2588 novookuženih in 26 preminulih, od začetka pandemije do danes pa je zaradi covida-19 umrlo 15.276 ljudi.

Hrvaška je konec februarja začela blažiti protikoronske ukrepe. Ukinili so obvezno testiranje in covidna potrdila za vstop v prostore javno-pravnih institucij, zbiranje ljudi pa omejili na 100 ljudi namesto 50.

Ukrepe, ki se nanašajo na prehajanje meje, delo trgovin, uporabo mask, so takrat podaljšali do 31. marca. To pomeni, da za vstop v državo še vedno zahtevajo potrdilo o cepljenju ali dokazilo o testiranju oziroma prebolelosti.