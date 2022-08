Življenjska partnerica novinarja Andrea Topić je v javnem pismu opisala dogajanje pred njegovo smrtjo. V njem je pojasnila, da sta z Matijanićem že v četrtek in petek, torej dan pred njegovo smrtjo in na dan smrti najmanj desetkrat klicala v splitski klinični center in nujno medicinsko pomoč ter prosila za hospitalizacijo.

A reševalci so prvič prišli šele v petek, ko pa so so Vladimirja Matijanića zgolj pregledali in nato odšli. Uro kasneje jih je Topićeva poklicala še enkrat, saj njen partner ni mogel dihati in je že pomodrel. Ko so reševalci prišli, se je novinarju že ustavilo srce, neuspešno pa so ga oživljali skoraj eno uro. Topićeva je v pismu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, opisala, da je Matijanić zbolel za covidom-19, poleg tega pa je imel še sjogrenov sindrom in intersticijsko bolezen pljuč ter sum na dve avtoimuni bolezni, o čemer sta seznanila tudi zdravnike.

Naročili so mu, naj se javi čez pet dni

Hrvaški portal Index.hr je objavil tudi prepis telefonskih pogovorov Matijanića in Topićeve z zdravstvenimi delavci iz KBC Split in Zavoda za nujno medicinsko pomoč splitsko-dalmatinske županije. Iz njih je razvidno, da je Matijanić večkrat poskušal priti do zdravnika, posnetki so razkrili tudi vsebino pogovorov z več zdravstvenimi delavci.

Matijanić je v pogovoru z dežurnim zdravnikom med drugim opisal svoje simptome in povedal, da ga pečejo pljuča. Dežurni zdravnik mu je dejal, da je to normalno za vse, ki imajo covid-19 in da naj se javi čez pet dni, če mu vročina ne bo popustila. Ena od zdravnic, ki ji je pojasnil, da hitreje diha že, ko gre do stranišča ali do kuhinje, pa mu je svetovala, naj leži v postelji in ne hodi v kuhinjo, urinira pa kar v kakšno posodo.

Z ministrstva za zdravstvo so v splitski klinični center in na Zavod za nujno medicinsko pomoč splitsko-dalmatinske županije že poslali inšpekcijo. Direktor zavoda Leo Luetić, ki je tudi član vladajoče HDZ, posnetkov ni hotel komentirati. »Še vedno nimam jasnega stališča. Moja odgovornost je organizacija. Kar se tiče tega, mislim, da je bilo vse v redu,« je povedal za hrvaške medije. Iz KBC Split so sporočili, da bodo družino umrlega novinarja in javnost obvestili o vzroku smrti po koncu histološke analize.

Dubrovniška odvetnica Viktorija Knežević je zaradi nezagotovitve medicinske pomoči kazensko ovadila vse zdravstvene delavce, ki so bili med 3. in 5. avgustom v stiku z Matijanićem in Topićevo. Primer preiskuje tudi hrvaško državno tožilstvo. »Policija se je vključila v dogajanje na podlagi informacij iz pisma o okoliščinah smrti Matijanića« je preiskavo za Index komentiral notranji minister Davor Božinović. Dodal je, da bo policija upoštevala tudi poročilo inšpekcije ministrstva za zdravstvo.

Za kaznivo dejanje malomarnega zdravljena je na Hrvaškem zagroženih do 12 let zapora.

Ogorčeni odzivi hrvaških komentatorjev

Na Matijanićevo smrt so se že odzvali tudi nekateri znani hrvaški komentatorji in s prstom pokazali na vladajočo HDZ. »Če bi žena premierja Plenkovića klicala na urgenco le enkrat, ne dvanajstkrat, z vsemi diagnozami in simptomi, kot jih ima Vlado, bi ji rekli, da mu ni treba v bolnišnico in naj lula v posodo? Če bi v hišo župana iz HDZ pripeljal rešilec z enakimi diagnozami in simptomi, kot jih je imel Vlado, bi mu rekli, da mu ni treba v bolnišnico, in mu priporočili slane palčke in odšli?« je na družbenem omrežju Facebook vprašal hrvaški novinar in kolumnist Boris Dežulović.

»Prosim za kratek odgovor: da ali ne? Ne, ne, zelo preprosto: da ali ne? Vprašanje je očitno retorično,« je dodal in poudaril, da »vsak odgovor zahteva odstop ministra, predsednika vlade in celotne vlade, razglasitev dneva poraza in domovinske nesmiselnosti, razpad nesmiselne hrvaške države«. Prek Facebooka se je na smrt Matijanića odzvala tudi novinarka hrvaške nacionalne televizije HRT Maja Sever. Zapisala je, da je »očitno motil tiste, ki so uničili našo družbo, ki so kradli in ki bodo zdaj z vsemi silami poskušali dokazati, da je vse potekalo po pravilih«.

Novinar Gordan Duhaček pa je v komentarju za Index.hr napisal, da se »sistem HDZ poskuša izvleči iz odgovornosti za smrt hrvaškega državljana Vladimirja Matijanića, medtem ko poskuša sprati kri s svojih rok kot tisočkrat doslej«. »Če bo pod pritiskom javnosti prišlo do obtožnice, se bo HDZ-jevo pravosodje potrudilo, da se bodo krivci izvlekli. V najslabšem primeru bo neki HDZ-jevec za kazen malo lupil krompir,« je napovedal. »Seveda da ta Luetić (HDZ), ki mu je strankarska izkaznica omogočila šefovski položaj v splitskem zavodu za nujno medicinsko pomoč, laže,« je še dodal Duhaček.