Potem ko so danes v Sydneyju v poplavnih vodah našli mrtvo 67-letno žensko in njenega 34-letnega sina, je skupno število žrtev poplav v zvezni državi New South Wales naraslo na sedem, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočil premier te zvezne države Dominic Perrottet.

V sosednji zvezni državi Queensland je po poročanju avstralske tiskovne agencije AAP v poplavah umrlo še najmanj 13 ljudi, kar pomeni, da so poplave v Avstraliji doslej skupno terjale najmanj 20 življenj, navaja dpa.

Perrottet je povedal tudi, da je izdal ukaz za evakuacijo 40.000 ljudi, od katerih večina prebiva v predmestjih okrog Sydneya. V tem avstralskem mestu je zaradi intenzivnega deževja poplavilo mostove in hiše, odplavilo avtomobile, zrušila se je celo streha nakupovalnega središča. V večjem delu zvezne države je bilo izdanih tudi več opozoril pred poplavami, zaprli so tudi številne ceste, mostove in šole.

»Stvari bodo zelo zaskrbljujoče tudi v sredo,« je dejala Sarah Scully iz avstralske meteorološke službe. »Pričakujemo zelo nevarne nevihte, ki bi lahko prinesle intenzivne padavine, uničujoč veter in zrna toče s premerom pet centimetrov ali več,« je dodala.

V Sydneyju že 16 dni zapored skoraj neprekinjeno dežuje, izboljšanja pa ni napovedanega vsaj do četrtka. Ekstremne vremenske razmere je po podatkih pristojnih služb povzročil počasi premikajoče se območje nizkega zračnega pritiska. Avstralija sicer v zadnjem času beleži čedalje pogostejše in intenzivnejše suše, požare in poplave.