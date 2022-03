Sedanja vlada stavi na odvisnost od fosilnih goriv in na odvisnost od jedrske energije, ostale stranke, pa kot pravijo v Vesni, javnosti dajejo nejasna sporočila in se hkrati skušajo prikazati kot zelene.

Člani predsedstva Vesne Urša Zgojznik, Uroš Macerl in Klemen Belhar so zato danes medijem predstavili pobudo, s katero opozicijske stranke vabijo k sprejetju jasne in odgovorne energetske strategije do leta 2040, ki jo bo naslednja vlada takoj začela uresničevati. V stranki si namreč želijo celostnega, premišljenega in odločnega prehoda k trajnostnim virom energije.

Zgojznik: Jedrska energija ni varna energija Kot je izpostavila Zgojznikova, trenutno doživljamo dve krizi, ki se bosta krepili in stapljali v nove krize. »Ena je vojna v Ukrajini. To je človeška in humanitarna katastrofa z grožnjo spopada z jedrskim orožjem, pred čimer si še vedno precej zatiskamo oči. Potem pa je tu še podnebna kriza. Obe sta močno povezani z rabo fosilnih goriv,« je bila jasna. Kot je povedala, za njih jedrska energija ni varna energija. »Ne samo zato, ker nas dela odvisne od drugih, v prvi vrsti od tistih, ki imajo fosilna goriva, ampak tudi zato, ker z vlaganjem vanjo izgubimo vse druge priložnosti, ki jih imamo, ki so okoljsko sprejemljivejše, človeku prijaznejše in predstavljajo razpršeno lastništvo,« je dejala Zgojznikova.