Prvih 68 beguncev iz Ukrajine je v Slovenijo prišlo v noči s torka na sredo in sprejeli so jih v nastanitvenem centru v Logatcu. Med njimi je bilo 38 otrok. Namestili so jih v prenovljen del centra, ki bo v prihodnosti namenjen namestitvi najranljivejših skupin, to je mladoletnikov brez spremstva. Doslej se je število beguncev v centru v Logatcu povečalo na 85. Večina si jih sicer namestitev zaenkrat išče pri sorodnikih in prijateljih.

Na pomoč tudi prostovoljci Na uradu se aktivno ukvarjajo s pomočjo državljanom Ukrajine. Vzpostavili so telefonsko številko, na kateri so na voljo za vprašanja tako državljanom Ukrajine kot tistim, ki želijo nuditi pomoč. Vzpostavili so tudi klicni center, ki deluje 24 ur na dan, odgovore na najpogostejša vprašanja nudijo tudi na spletni strani, med drugim o urejanju statusa državljanov Ukrajine, urejanju vstopa v državo in postopkih priznanja mednarodne zaščite. Na uradu so se v sredo sestali tudi z nevladnimi organizacijami, ki so se po besedah Štrukljeve zelo dobro organizirale in vzpostavile mrežo prostovoljcev, ki bodo nudili pomoč tako pri zagotavljanju psihosocialne oskrbe kot pri razdeljevanju materialne pomoči.

Na Poljskem skoraj 800 tisoč beguncev Od začetka ruske invazije se je na Poljsko zateklo več kot 787.300 beguncev iz sosednje Ukrajine. Samo v petek jih je mejo prestopilo več kot sto tisoč, kar je največ v enem dnevu od izbruha vojne, je dejal namestnik zunanjega ministra Pawel Szefernaker. Na sprejemnih točkah na poljsko-ukrajinski meji je velika gneča. Po besedah Szefernakerja je poljska vlada vzpostavila 30 takih sprejemnih mest po vsej državi. Druge so je v številnih mestih ustanovile lokalne oblasti. Zaradi ruske invazije je iz Ukrajine po podatkih Združenih narodov samo do petka zbežalo 1,25 milijona ljudi.