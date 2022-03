Vojaška ofenziva Moskve se z zračno podporo in uporabo ruskega visoko natančnega orožja nadaljuje že deseti dan. Obramba v prestolnici Kijev še naprej odbija »sovražnikovo ofenzivo«, pravijo v ukrajinski vojski, kjer so prepričani, da je glavni fokus Moskve obkoliti Kijev.

Neusmiljeni napadi Dogovor za humanitarni koridor je potrdila tudi ukrajinska stran. Iz pristaniškega mesta Mariupol se je evakuacija civilnega prebivalstva začela ob 9. uri po srednjeevropskem času. Pred tem je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak izjavil, da želi Volnovaho zapustiti okoli 20.000 civilistov, 200.000 pa jih želi zapustiti Mariupol. Ti mesti trenutno nadzoruje ukrajinska vojska, vendar jih blokirajo ruske sile. Napoved prekinitve ognja prihaja po tem, ko je župan Mariupola Vadim Bojčenko sporočil, da je mesto po večdnevnih »neusmiljenih« napadih pod »blokado« ruskih sil in pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja. Ruske sile so med obleganjem Mariupola prekinile dobavo elektrike, hrane, vode in ogrevanja v mesto. Zavzetje Mariupola bi bila prelomnica v invaziji. Zadalo bi namreč hud udarec pomorskemu dostopu Ukrajine ter povezalo ruske enote na Krimu in separatistične in ruske vojake v Donbasu.

Prekinitev ognja za umik prebivalcev iz Mariupola Rusko obrambno ministrstvo je napovedalo prekinitev napadov na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Premirje je začelo veljati danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času, so napovedali v Moskvi. Pred tem je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak izjavil, da želi Volnovaho zapustiti okoli 20.000 civilistov, 200.000 pa jih želi zapustiti Mariupol. Ta mesta trenutno nadzoruje ukrajinska vojska, vendar jih blokirajo ruske sile. Ruske sile so med obleganjem Mariupola prekinile dobavo elektrike, hrane, vode in ogrevanja v mesto. Moskva je doslej v invaziji zavzela dve ključni mesti, Berdjansk in Herson na jugu Ukrajine. Zavzetje Mariupola, mesta z okoli 450.000 prebivalci ob Azovskem morju, bi bila prelomnica v invaziji. Zadalo bi namreč hud udarec pomorskemu dostopu Ukrajine in povezalo ruske enote na Krimu ter separatistične in ruske vojake v Donbasu.

Zelenski ostro nad Nato »Vedoč da so novi napadi in žrtve neizbežni, se je Nato namerno odločil, da ne zapre zračnega prostora nad Ukrajino,« je v nagovoru sodržavljanom iz svojega urada v Kijevu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da »je vodstvo zavezništva danes prižgalo zeleno luč za nadaljnje obstreljevanje ukrajinskih mest in vasi«. »Vsi ljudje, ki bodo od danes naprej umrli, bodo umrli tudi zaradi vas. Zaradi vaše šibkosti, zaradi vaše nepovezanosti,« je sporočil zahodnim kolegom. Današnje zasedanje Nata je označil kot »šibko« in »zmedeno« ter kot dokaz, da boj za svobodo za Evropo za vse očitno ni glavni cilj. Ponovil je, da v Ukrajini prelivajo kri »za našo skupno Evropo, našo skupno svobodo, našo skupno prihodnost« ter da se Zahod ne more odkupiti zgolj z dobavami goriva, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Če pade Ukrajina, pade Evropa« Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je v petek po zasedanju zunanjih ministrov Nata zavrnil možnost vzpostavitve območja prepovedi preletov nad Ukrajino, h kateri zavezništvo pozivajo v Kijevu in naj bi ji bile naklonjene tudi nekatere članice Nata. Kot je ocenil, zavezniške sile v Ukrajini ne bodo posredovale, saj bi to pomenilo nevarnost širšega konflikta v Evropi. Kasneje je Zelenski nagovoril še velike proteste, ki se vrstijo po Evropi, in podpornikom Ukrajine v tujini med drugim sporočil, da če ta ne bo preživela, tudi celotna Evropa ne bo. »Če bo padla Ukrajina, bo padla vsa Evropa,« je posvaril.

Predlogi za zagotovitev varnosti ukrajinskih nukleark Francija bo skupaj s svojimi najpomembnejšimi partnericami predlagala konkretne ukrepe, ki naj bi zagotovili varnost in zaščito petih najpomembnejših jedrskih objektov v Ukrajini, so v petek zvečer sporočili iz Elizejske palače. Te ukrepe, temelječe na tehničnih kriterijih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), naj bi Pariz predstavil kmalu, že v nekaj urah, Rusija in Ukrajina pa bosta morali nato na tej podlagi doseči dogovor ter skupaj zagotoviti varnost in zaščito jedrskih objektov, so še dodali v Parizu po poročanju tujih tiskovnih agencij.