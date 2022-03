Ali je ustavno sodišče prepričljivo potrdilo ustavnost pogoja PCT?

Vrnimo se v čas pred zdaj veljavno ublažitvijo zloglasnega PCT-pogoja (ki ga skorajda več ni) in se spomnimo ureditve, ki je veljala pred tem. To ureditev je presojalo ustavno sodišče, ki je 17. februarja 2022 sprejelo odločbo št. U-I-793/21, U-I-822/21. Z njo je odločilo, da tedaj veljaven odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (PCT-odlok) ni v neskladju z ustavo. Da je torej z ustavnega vidika z njim vse v redu.