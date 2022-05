Pet do šest zadev je dnevna obremenitev ustavnega sodnika. »Zadeve po naravi stvari postajajo vse kompleksnejše, najenostavnejša vprašanja ustavnega varstva so bila razrešena že v prvih letih delovanja ustavnega sodišča,« je opozoril Matej Accetto.

Visok pripad Accetto sicer razume kot odraz zaupanja v delo sodišča in potrditev njegove vloge kot varuha ustavnosti, vendar hkrati preti to vlogo ohromiti s podaljševanjem časa obravnave zadev.

Sodišče je že izčrpalo notranje rezerve in pri postopkih že optimiziralo svoje delovanje. Rešitev vidijo v kadrovski okrepitvi v svetovalski službi, za kar pa bi potrebovali dodatne prostore. Predlog finančnega načrta je sodišče predhodno že uskladilo s strokovnimi službami ministrstva za finance, vendar ga je vlada nato enostransko močno znižala, je povedal.

Delo ustavnega sodišča so sicer v lanskem letu močno zaznamovale zadeve, ki so se nanašale na različne vidike ukrepov zaradi epidemije covida-19. Takšnih je bilo kar četrtina in jih je sodišče obravnavalo prednostno, večino jih je tudi že dokončno rešilo.