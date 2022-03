Po nekoliko zaspanem začetku sezone je Dončić prevladoval v mesecu februarju, ko so Mavericks nizali zmago za zmago. Februarja je Dallas dosegel niz sedmih zmag na desetih tekmah, Dončić pa je v povprečju dosegal 34,7 točke, 10,3 skoka in 8,8 podaje. To mu je uspelo pri 45,7 metih iz igrišča, od tega je imel 41,2 odstoten met za tri. Dončić je drugi Mavericks, ki je večkrat osvojil to nagrado, pred njim je to bil zgolj sloviti Nemec Dirk Nowitzki, ki je to priznanje osvojil šestkrat v svoji legendarni karieri.

Dončić je imel močnega konkurenta, z imenom Ja Morant iz Memphisa, ki je tudi statistično eksplodiral, medtem ko je vodil hitro vzpenjajočo se ekipo Grizzlies. Številke Dončića in Moranta so bile zelo tesne.

Dallas na razpredelnici zahodne konference zaseda peto mesto z 38 zmagami in 25 porazi. Četrti Utah Jazz ima zmago več in tri poraza manj. Na vrhu razpredelnice je Phoenix z razmerjem zmag in porazov 50-12.