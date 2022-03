Kevin Durant (25 točk in 14 skokov) in Kyrie Irving (24 točk) sta vodila Brooklyn do visoke zmage proti Jamesu Hardnu, ki so ga gostje izjemno dobro zaustavili in je 11 točk dosegel z zelo slabim metom iz igre (3:17), nič bolje pa ni šlo njegovim soigralcem. Philadelphia 76ers je zadela le 30 od 93 metov iz igre, obupnih 32,3 odstotka.

To je bil prvi dvoboj teh dveh ekip po veliki zamenjavi v začetku prejšnjega meseca, ko je Harden prišel v 76ers v zameno za Avstralca Bena Simmonsa, ta tokrat zaradi poškodbe hrbta ni igral, in Setha Currya. Slednji je tokrat vpisal 22 točk. Goran Dragić od istega prestopnega roka naprej tudi ni več član Toronta.

»Vemo, da je Philadelphia zelo hitra ekipa. Mislim, da smo nocoj naredili veliko delo, saj smo jih tekaško ugnali in obenem upočasnili njihov napad. Zelo težko so se zato vračali v ritem tekme,« je ocenil Durant, ki je dodal eno blokado petnajstim njegove ekipe, kar je rekord sezone. Največ, pet, jih je imel James Johnson, ki je bil s 16 točkami četrti strele moštva in najučinkovitejši rezervist.