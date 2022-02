Portret: Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

Volodimir Zelenski, 44-letni ukrajinski predsednik, je leta 2019 na oblast prišel nepričakovano, kot nekdo, ki so se mu ob napovedi kampanje rogali, četudi so ga kot predsednika že poznali – s televizijskih zaslonov. Zmagal je z učinkovito virtualno kampanjo, zaradi nezadovoljstva ljudi s korupcijo in tudi z obljubo, da bo hitro rešil konflikt na vzhodu države, kjer so separatisti vzpostavili dve samooklicani republiki. Slaba tri leta kasneje je ta zadnji problem Rusija sprevrgla v argument za morda največjo evropsko vojno v skoraj osemdesetih letih. Njen cilj je očitno Zelenskega odstraniti z oblasti.