Z nerevidiranimi podatki o poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini v lanskem letu so se danes na seji skupščine seznanili družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. »Kljub izzivom, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa v obliki povečanih odsotnosti, zaradi karanten in izolacij, so podjetja nemoteno in kakovostno izvajala svoje storitve tudi v preteklem letu,« so poudarili.

Leto 2021 je od družb v skupini z dobičkom končala Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP pa izgubo. Ker je Javni holding Ljubljana odvisnim družbam pokril izgubo, je leto sam končal pod črto. Holding je imel pred pokrivanjem izgub 1,1 milijona evrov dobička.

Skupščina je direktorju Voke Snaga Krištofu Mlakarju na podlagi dobrih rezultatov dela v tekočem mandatu, ki se izteče julija, podelila nov mandat za vodenje družbe za nadaljnjih pet let.

S 1. marcem višje cene Skupščini družbenikov je sledila seja sveta ustanoviteljev, na kateri so potrdili spremenjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Višje cene se bodo začele uporabljati 1. marca. Stroški za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo se bodo zvišali med 2,5 do 7,5 odstotka. Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, in uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta, zvišal med 46 in 63 centi na mesec (s sedanjih 16,98 na 17,44 evra oziroma s 25,45 na 26,08 evra), za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni znesek na mesečni položnici zvišal za 1,46 evra.