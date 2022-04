Olaju preiskovalna komisija očita tudi »eklatantno oviranje dela preiskovalne komisije«, kjer pa so pod drobnogled vzeli primer nekdanje generalne direktorice Policije Tatjane Bobnar, ki naj bi jo Olaj »hotelusmerjati in prestrašiti, da ne bi pričala o dejstvih«. »Bobnarjevo je takoj po zaslišanju pred komisijo zaslišal Olaj in vedoč, da zaslišanje še ni končano, želel vplivati nanjo, kar je eklatantno oviranje dela preiskovalne komisije,« je povedal Medved.

»Besede treh proti enemu vseeno nekaj veljajo«

Bivšega generalnega direktorja Policije Antona Travnerja bremenijo lažnega pričanja pred preiskovalno komisijo. »Najbrž je že ponarodel stavek, da je dobil pogoj z Gregorčičeve, da bo lahko zasedel to mesto samo, če se bo znebil direktorja NPU Darka Muženiča in šega kriminalistične policije Boštjana Lindava. Da je to Travner tudi res povedal, so potrdile tri priče, Čeprav sam to zanika, obstaja utemeljen sum lažnega pričanja pred preiskovalno komisijo. Ne dvomim, da besede treh proti enemu vseeno nekaj veljajo,« je dejal predsednik preiskovalne komisije in ob tem pojasnil, da ovadba ni spisana na samo eni strani, »kot se rad norčuje notranji minister Aleš Hojs«, pač pa gre za »zajeten kup dokumentov na več kot 20 straneh«,

Medved je ob tem povedal, da bo preiskovalna komisija v prihodnjih dneh državni zbor obvestila, da ni končala svojega dela v tem mandatu.»Zaslišali smo več kot 30 prič in dokazali politično vmešavanje v delo Policije, politično kadrovanje in vmešavanje politike v predkazenske postopke. Čeprav nam je po zgolj pol leta dela zmanjkalo časa, pa ne moremo pa dopustiti, da bi nekatere zadeve ostale neraziskane," je dejal.

Medved opozoril tudi na sumljive dobave zaščitne opreme in vlogo policije med protesti

Med »neraziskanimi zadevami« je Medved izpostavil »sumljive dobave zaščitne opreme, v katere je vpleten tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, »Zelo utemeljeno sumimo, da gre v predkazenskem postopku za načrtno in premišljeno zavlačevanje. Vodje preiskav se nenehno menjavajo in se jih, ko se preveč priblićajo dejstvom, zamenja. Postopki so ostali v predalih preiskovalnega urada, saj ne želijo, da bi prišlo do epiloga pred volitvami. V teh primerih gre očitno za sume zlorabe uradnega položaja,« ocenjuje Medved.

Po njegovih besedah bi morala komisija raziskati tudi »vlogo policije med protesti z uporabo solzilca«. »Pri osebah, ki so o tem odločale, je po naši oceni prišlo do prekoračitve pooblastil, je dejal Medved, ki verjame, da bo nova komisija v novem sklicu DZ nadaljevala njihovo delo »"Nova komisija bo imela na razpolago vse, kar je naša komisija pridobila med svojim delom, To omogoča, da se bo presikava političnega vplivanja na delo policije nadaljevala in razpletla v prihodnjem mandatu,"« je še povedal predsednik presikovalne komisije.