»Upam, da bo izpuščenih vsaj 5000 ljudi, ki jim je bila odvzeta svoboda,« je dejal predsednik novinarjem. Odlok o pomilostitvi, ki določa pogoje in način pomilostitve, je podpisal v ponedeljek. Izpustiti nameravajo zapornike, ki so bili obtoženi kraje ali goljufije.

Predsednik se je za to nenavadno potezo odločil, ker želi s tem do konca leta odpraviti prenatrpanost zaporov in tako zagotoviti varnost v njih.

V Ekvadorju je 65 zaporov, ki lahko skupaj sprejmejo do 30.000 zapornikov. Trenutno pa je zaprtih približno 39.000 ljudi, kar pomeni 30-odstotno prezasedenost, poroča AFP. Med njimi je okoli 15.000 takšnih zapornikov, ki niso bili obsojeni.

Ekvadorske zapore je lani zajel val nasilja, za katerega so krivi spopadi med rivalskimi skupinami za nadzor nad trgovino z drogami v državi, ki leži med največjima proizvajalkama kokaina na svetu - Kolumbijo in Perujem. Ubitih je bilo več kot 320 zapornikov.