V spopadih med mamilarskimi tolpami v ekvadorskem zaporu v mestu Guayaquil je umrlo vsaj 116 ljudi, še 80 je ranjenih. Kljub temu da je nasilje v prenapolnjenih ekvadorskih zaporih nekaj običajnega, pa gre tokrat za najhujši tovrstni dogodek v zgodovini države, je poročal britanski BBC.

Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso, ki je v sredo zvečer na novinarski konferenci sporočil zadnjo bilanco spopadov, je spopade po poročanju francoske tiskovne agencije AFP označil za »nesrečen dogodek«. Varovanje enega najbolj z zaporniki prenapolnjenega in z osebjem podhranjenega zapora Litoral v največjem ekvadorskem mestu Guayaquil je prevzela tudi vojska.

Iz zapora so medtem uradno sporočili, da lahko potrdijo smrt več kot 100 zapornikov, 52 ljudi naj bi bilo ranjenih. Že dan prej so iz urada ekvadorskega generalnega državnega tožilca sporočili, da je bilo šest zapornikov v spopadih obglavljenih. Preostali naj bi bili ustreljeni. Zaporniki, ki so se spopadli, so bili namreč oboroženi z orožjem in granatami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nadzor je oblastem uspelo vzpostaviti šele, ko je na kraj prispelo kakih 400 policistov.