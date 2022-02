Robert Otorepec je povedal, da bo med razstavljavci tudi nekaj tujih, in sicer iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Izrazil je tudi upanje, da se po dveh letih ponovno začenja sejemska dejavnost, kakršna je bila pred izbruhom epidemije.

Vodja sejma Agritech Renata Košenina je dejala, da bo sejem v šestih sejemskih dvoranah potekal od 9. do 13. marca in bo zapolnjen do zadnjega kotička. Agritech, ki je največji sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Sloveniji, se letos širi tudi na prehranska dopolnila. Prav tako se širi tudi področje opreme za hlev skupaj s pnevmatikami za kmetijske stroje, mesarsko opremo, stroje za predelavo hrane in hladilnice.

Na vinogradnike niso pozabili Organizatorji sejma niso pozabili na vinogradnike, ki se bodo lahko seznanili z novimi stroji in opremo za vinogradništvo. Po besedah Košenine bo Agritech nudil tudi izobraževanje in nove investicije za najbolj zahtevne in izkušene kmetovalce ter gozdarje. Mlajšim generacijam pa bodo na sejmu predstavili nove tehnologije. V okviru sejma bodo pripravili okroglo mizo na temo inovativnosti v kmetijstvu, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zvezo lastnikov gozdov pa bo organiziran tematski dan za lastnike gozdov. Podpisali bodo tudi odprto pismo civilnih družb na temo kodeksa o obisku v naravi v luči nedopustnih motoriziranih vdorov v slovenske gozdove.