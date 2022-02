Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se za socialnovarstvene programe v tem letu namenja 21 milijonov, kar je 4,8 milijona več kot v prejšnjem letu. Dodatna sredstva bodo namenjena predvsem povišanju plač zaposlenih, s čimer se odpravlja neenakost z javnim sektorjem. Za stroške dela bo zagotovljenih 3,5 milijona evrov več sredstev, kar v povprečju prinaša 16-odstoten dvig plač, so navedli.

Razpis, ki je bil v Uradnem listu objavljen 19. novembra 2021, je za tekoče leto vseboval tudi dodane kriterije glede na zaznane potrebe na terenu za stanovanjske skupine namenjene reintegraciji zasvojenih, svetovalne pisarne s terenskim delom in namestitvijo - invalidi ter telefonsko svetovanje v duševni stiski.

Z razpisom se je ministrstvo odzvalo tudi na posledice epidemije covida-19 in dodatno točkovali razvojne programe, kot so dnevni centri za otroke in mladostnike s svetovalnicami, programi na področju duševnega zdravja, nastanitveni programi, programi za Rome.

Ministrstvo sofinancira programe največ v višini do 80 odstotkov vrednosti celotnega projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov. Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev, laičnih delavcev in materialne stroške, ki so nujni za izvajanje programov, so še zapisali na ministrstvu.