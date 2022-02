Plače v javnem sektorju: Zdravniški izstop iz raja

V Slovenijo prihaja pomlad in z njo se nadaljuje neskončna lahkotnost zapravljanja denarja, ki ga pravzaprav že dolgo nimamo. Najprej so si že v decembru 2021 medicinske sestre izborile povišanje plač za okoli 35.000 zaposlenih s področja zdravstva in socialnega skrbstva. Potem so se prebudili zdravniki in si v februarju pri vladi izborili za 113,5 milijona evrov večji sklad plač. Njihove plače naj bi bile višje kar za najmanj 24 odstotkov. Da, 24 odstotkov. Včasih smo se pogajali za odstotek ali dva, zdaj smo postali širokogrudni; kaj bi se trudili za odstotek ali dva. Pa so potem kaj hitro tudi drugi sindikati iz javnega sektorja rekli, da bi tudi oni imeli taka povišanja plač. Da bodo stavkali in ustavili življenje v državi, dokler ne bodo uspeli. Vso to dirko je v prejšnjem tednu začasno ustavilo ustavno sodišče, ker menda ni temeljila na socialnem dialogu, a predsednik vlade je ob tem menil, da ustavno sodišče prav škodljivo politizira.