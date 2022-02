O napovedanem Orbanovem obisku v Lendavi je v sredo zvečer poročala tudi TV Slovenija. Predsednika vlad naj bi podpisala sporazum o nadaljnjem gospodarskem sodelovanju, obisk pa bo tudi predvolilne narave, poroča Večer.

Orban je bil septembra lani gost Blejskega strateškega foruma, le nekaj dni kasneje pa sta se v Celju ob robu mednarodnega obrtnega sejma srečali slovenska in madžarska vlada. V Lendavi se je nazadnje mudil maja 2018, kjer je skupaj z Janšo podprl regijske kandidate SDS pred takratnimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami in se udeležil kongresa SDS v Celju, s čimer je izrazil tudi podporo Janši.

Tudi tokratni obisk je vsaj deloma mogoče razumeti v predvolilnem duhu, piše Večer. Tri tedne pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji bodo potekale volitve na Madžarskem, kjer bo proti Orbanu in njegovi Fidesz nastopila združena opozicija. Zato je vsak glas še toliko pomembnejši, tudi glasovi Madžarov v soseščini, ki so njegovi zvesti volivci. Kot dodaja časnik, je obenem pričakovati, da bo Orban ob obisku podprl SDS in Janšo pred volitvami v Sloveniji.

Sogovornika se najbrž ne bosta izognila niti pogovoru o nadaljnjih vlaganjih madžarskega kapitala v Slovenijo. Orban prihaja v Slovenijo prav v času, ko se država odloča, ali bo uveljavila predkupno pravico države pri prodaji Yorkovega 43-odstotnega deleža v Savi, ki ga sklad prodaja madžarskemu investitorju.

Zaradi ponedeljkovega obiska so se, kot še poroča Večer, v sredo v Lendavi že mudili predstavniki državnega protokola, madžarski veleposlanik v Sloveniji David Andor Ferenc in madžarski konzul v Lendavi Laszlo Mathe Eduard.