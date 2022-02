Srečanje Janša - Orban: Podpisala sporazum in napovedala zmago na volitvah

Pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji in na Madžarskem sta se vnovič sestala premierja obeh držav Janez Janša in Viktor Orban. V Lendavi sta podpisala sporazum o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje. Vladi sta se s sporazumom zavezali, da bosta v naslednjih petih letih za ta namen zagotovili do pet milijonov evrov na leto.