»Zaveda se, da je moč v skupnosti, in to nenehno dokazuje,« so o Kovačevi zapisali v sporočilu za javnost. Izpostavili so predvsem njen nastop, s katerim je mobilizirala več kot 600.000 državljanov, da so glasovali proti spornemu zakonu o vodi.

»Da je gotovo voditeljica za prihodnost, so opazili tudi pri Obamovi fundaciji in jo sprejeli najprej v program za 40 bodočih evropskih voditeljev, nato pa so jo kot edino predstavnico Evrope izbrali med 15 mladih, ki že in še bodo spreminjali svet na bolje,« so poudarili. Dodali so, da se trenutno kot Obamova štipendistka in raziskovalka na Univerzi Kolumbija v New Yorku »redno ozira v Slovenijo in ne neha prebujati civilne družbe«. Sočutno, iskreno in zavzeto gradi skupnost, kar je v tem individualiziranem svetu izjemen uspeh, so še zapisali.

Nika Kovač je na slovesnosti v dar dobila unikatni kipec, delo umetnice Ljubice Ratkajec Kočica, ki ga je Slovenki leta 2021 izročila odgovorna urednica revije Jana Melita Berzelak.

Za naslov Slovenka leta se je sicer potegovalo še sedem kandidatk. Upokojena specialistka nevrologije in psihiatrije Vida Drame Orožim, športna plezalka Janja Garnbret, psihoterapevtka in biopsihologinja, pa tudi mamica dveletnega Urbana Špela Miroševič, igralka Zvezdana Mlakar, ekonomistka in izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic, biologinja, okoljevarstvenica, aktivistka in častna predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije Andreja Slameršek ter docentka, doktorica, profesorica, ki je pred mariborsko univerzo z občutenim govorom podprla dijake, ki so protestirali proti zaprtju šol, Emilija Stojmenova Duh.

Poleg omenjenih posameznic pa so se za naslov Slovenka leta potegovale tudi članice organizacije Pravna mreža za varstvo demokracije, so še sporočili.