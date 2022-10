Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač se je danes na novinarski konferenci odzvala na včerajšnji napad, ko se je vanjo s silo zaletel neznanec. »Jaz sem danes želela govoriti predvsem o tem, da tovrstni napadi ne predstavljajo večine Slovenk in Slovencev, da smo včeraj dobili ogromno sporočil podpore od ljudi različnih političnih pripadnosti in starosti. Hotela sem govoriti o tem, da je pomembno, da ko se zgodi kaj takega, da stojimo drug za drugim in da še naprej verjamemo v veselje in strast do boja. Potem pa se je v zadnjih 15 urah po objavi Janeza Janše, ki je izrazil dvom v to, kar se mi je zgodilo, in začel natolcevati o mojih sovražnih napadi, na nas spet zgrnila masa trolov. Danes zjutraj smo prejeli še vprašanje Nove24TV, če lahko pokažem svoj zdravniški izvid,« je povedala direktorica inštituta.

»Mi imamo ta zdravniški izvid s sabo. Ampak smo se zjutraj veliko pogovarjali o tem, kako sprevrženo je, da je treba dokazovati tovrstne stvari, da se seje dvom in da se na ta način reproducira sovraštvo. Zaradi tega je moje sporočilo danes drugačno: to, kar se je včeraj zgodilo meni, in to, kar se dogaja drugim aktivistom, ni plod slučaja. To je plod sistematičnega delovanja portalov, sistematičnega tvitanja kolažev o meni, sistematičnega širjenja jeze in sistematičnih manipulacij. To je nekaj, kar nekdo zavestno seje v našo družbo, to je nekaj, kar nekdo zelo zavestno vsak dan znova reproducira z eno samo idejo, in ta ideja je, ukiniti kritične glasove, v tem konkretnem primeru glasove žensk, večinoma starih manj kot 35 let,« je dejala Nika Kovač.

Članica Inštituta 8. marec Tina Tomšič je ob tem povedala, da so včeraj po napadu izvedli tudi manjšo raziskavo pojavnosti sovražnega govora na njihovih spletnih profilih. »Na koncu smo zbrali za približno 60 strani komentarjev in tvitov, ki se nabirajo pod našimi objavami in ki so sovražni, ki nam grozijo, ki grozijo predvsem Niki,« je dejala. »Pomenljivo je predvsem to, da se ti napadi stopnjujejo v tistem trenutku, ko jih objavi neka oseba, ki je na javno izpostavljenem mestu, kot so politiki ali novinarji, ali ko sovražno novico objavijo mediji, ki so blizu stranki SDS,« je dodala.

Grozil, da jo bo razkosal

Nika Kovač je povedala tudi, da ima sama trenutno na sodišču in na policiji pet postopkov, ki so povezani z grožnjami s smrtjo njej osebno ali kolektivu Inštituta 8. marec. »Eden od storilcev je bil pravnomočno obsojen na dva meseca pogojne zaporne kazni, ker me je hotel razkosati,« je povedala. Zaradi tovrstnih primerov nasilja so se v Inštitutu te dni pogovarjali tudi o tem, ali naj sama sploh še ostane v državi. »Na koncu smo se odločili, da se skrila ne bom. Šli bomo torej v referendum za RTV Slovenija. Ker če nam vzamejo še RTV in začnejo tam reproducirati tovrstna sporočila, se včerajšnji napad ne bo zgodil samo meni, ampak vsakemu, ki bo izrazil kritiko pretekle oblasti,« je opozorila.

Po koncu referenduma sicer direktorica Inštituta 8. marec načrtuje umik v tujino. »Težko mi je, ker kamorkoli grem, mora nekdo iz moje ekipe zraven,« je dejala in dodala, da ne mine dan, ko ne bi bila deležna posegov v njen osebni prostor. »Jaz se tukaj preprosto ne počutim varno. Prvi teden kampanje Gremo volit sem spala v hotelu, ker si nisem upala biti na domačem naslovu. Jaz tukaj ne živim življenja, ki bi ga želela. Zato je moj plan, da po referendumu vsaj za kak mesec ali dva odidem v tujino, da se situacija malo umiri,« je povedala.

Po fizičnem napadu še verbalni napadi

Članica Inštituta 8. marec Maja Koražija, ki je bila v času napada, ki se je včeraj zgodil na Bavarskem dvoru, skupaj z Niko Kovač, je opisala tudi, kako je sam napad potekal. »Hodili sva po ulici, bili sva na poti v pisarno. Pogovarjali sva se o načrtih, ko je kar naenkrat z vso silo v Niko priletel starejši moški, tako da jo je odbilo vame. Najprej sva bili povsem zmedeni. Obračali sva se, da bi videli, kdo je ta moški in kaj se nama sploh dogaja. V tistem trenutku pa se je začel dreti na naju, nama groziti. Evidentno je bilo, da ve, kdo je Nika, in da ve vse o njenem življenju. Spraševal naju je, kje imava kužka, in govoril, da ga bo ubil. Midve sva potem začeli bežati stran,« je povedala Maja Koražija. Moški jima po njenih besedah ni sledil, je pa za njima kričal. Nato sta poklicali policijo in odšli na bližnjo policijsko postajo, kjer sta napad tudi prijavili.

»Zelo hudo je bilo, da tukaj še ni bilo konca,« je nadaljevala Maja Koražija. »Kasneje, v istem dnevu sva bili deležni še drugih, sicer verbalnih napadov in obtožb. Ko je ta novica prišla v medije, so se začeli pojavljati dvomi in ljudje so začeli govoriti res grde stvari o tem dogodku. Glede tega bi rekla samo to, da jaz in Nika v tistem trenutku nisva razmišljali, kako bova to dokazovali, nisva razmišljali, da bi snemali ali fotografirali. V tistem trenutku pač samo bežiš stran,« je dejala. »Dejstvo je, da ne moremo več hoditi po ulicah, ne da bi nas bilo strah. To je grozljivo,« je še zaključila.

Obsodbe nasilja

Direktorica Inštituta 8. marec se je sicer zaradi fizičnega nasilja včeraj na policiji zglasila že drugič v zadnjih desetih dneh. S Policijske uprave Ljubljana so potrdili, da so včeraj obravnavali dogodek z znaki fizičnega nasilja na območju centra Ljubljane, več podatkov pa zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov in interesa preiskave trenutno ne morejo podati.

Napad sta včeraj obsodila tudi predsednik vlade Robert Golob ki je dejal, da je takšno dejanje nizkotno in podlo in da si ne more »predstavljati, kako se lahko normalen odrasel moški spravlja na ta nivo nasilja nad mladimi puncami, to je popolnoma nesprejemljivo«, in ljubljanski župan Zoran Janković.