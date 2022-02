Epidemija nasilja: Tipičen slovenski umor se zgodi v družinskem krogu

Prejšnji torek popoldan je 47-letni moški v spremstvu šestih otrok vstopil v policijsko postajo v Sevnici in policiste obvestil, da njegova žena doma leži mrtva. Reševalci in zdravnik 41-letnici niso več mogli pomagati. Otroke so odpeljali na varno, moškega pa zaradi suma umora aretirali. Čeprav se je družina držala bolj zase, so sosedi znali povedati, da pri njih ni bilo vse tako, kot bi moralo biti.