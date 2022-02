Okoli 18. ure se je na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah pripetil še en tragičen, nasilen napad. 66-letni moški je streljal na dve osebi, 27-letnega moškega in 42-letno žensko. Mladenič je na kraju zločina umrl, ženska pa je po navedbah policije izredno hudo poškodovana.

Osumljenemu so že odvzeli prostost in ga pridržali.

Okoliščine in motiv napada trenutno niso znane, kakor tudi ne, kdo je osumljeni in kdo žrtvi. Iz PU Celje so sporočili, da bodo v prihodnjih dneh z javnostjo delili več informacij.