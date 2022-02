V Gibanje SOS so se po besedah koordinatorja Gabra Marolta združili ljudje različnih profilov. »Smo ljudje, ki čutimo, da je treba stvari premakniti naprej. Ljudje, ki smo mnenja, da je naše bojevanje z epidemijo popolnoma napačno in da z ukrepi delamo samo škodo,« je pojasnil.

S somišljeniki je po analizi obstoječe politične ponudbe ugotovil, da nobena opcija ne zagotavlja po njihovih ocenah ustrezne normalizacije države. »Ker lahko na stanje v državi aktivno vplivamo izključno iz parlamenta, nas je prej omenjena ugotovitev prisilila v to, da smo se odločili, da mora v slovenskem prostoru nastati gibanje ali politična stranka, ki bo zagotovila normalno življenje brez nesmiselnih omejitev,« so kot predstavniki gibanja sporočili Gaber Marolt, Aleš Goršak, Iris Magajna in Žiga Legat.

Predstavljajo se kot neodvisno ljudsko gibanje

V Gibanju SOS vztrajajo, da so v osnovi »neodvisno ljudsko gibanje«, ki si prizadeva za nov način vladanja v državi. »Kjer bo cilj družba, ki bo temeljila na dosežkih, preverljivih dejstvih, medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Kjer bo družba, usmerjena v človeka, svobodo, blaginjo, kjer bodo spoštovane človekove pravice, zakoni jasni in pravični, kjer bo spoštovana ustava,« so poudarili.

Prednost bodo namenili prizadevanjem za »normalne« pogoje v šolah za otroke, ukinitev omejevalnih ukrepov, transparentne in na dejstvih temelječe informacije o covidu-19 in drugih boleznih, normalen pretok ljudi in blaga ter zaščito človekovih pravic. Posamezniki so se pred tem povezovali na spletnih platformah, kot je Otrok ne damo, in v iniciativah, kot je Civilna iniciativa staršev za pravice otrok.

Po besedah Marolta se povezujejo na različnih področjih, tako strokovno kot pravno in ekonomsko, »saj ti ukrepi segajo v vse pore družbe«. V sodelovanju s še nekaterimi drugimi povezavami danes vlagajo v parlament zahtevo za razširitev zgodnjega zdravljenja covida, za kar so zbrali več sto podpisov, je povedal.