V Stockholmu se je zbralo okrog 9000 ljudi, ki so med pohodom po ulicah mesta vzklikali »Ne cepilnim potrdilom, da svobodi«. Nekateri udeleženci so nosili tudi prepoznavne znake nasilnih ekstremističnih skupin, kot je neonacistična NMR, in so si zakrivali obraze.

Shod je minil mirno, čeprav je policija posvarila pred možnostjo nasilja. Nekateri udeleženci so sicer tudi izstreljevali svetlobne rakete. Nekateri cepilni centri so iz previdnosti zaprli vrata prej kot običajno. V Göteborgu pa se je zbralo okrog 1500 ljudi.

Švedska je potrdila o cepljenju uvedla 1. decembra lani. Od 12. januarja so obvezna za udeležbo na notranjih dogodkih z več kot 50 udeleženci. Država se namreč bojuje z novim valom okužb - na dan jih beleži po okoli 40.000. V celoti je sicer cepljenih približno 83 odstotkov starejših od 12 let.

O podobnih protestih poročajo tudi iz Nemčije, kjer se je po nekaj sto oz. do tisoč ljudi zbralo v več mestih, med drugim v Stuttgartu, Offenbachu in Schwerinu.

V Stuttgartu so se protestniki med drugim ustavili pred poslopjem javne televizije Südwestrundfunk in kritizirali medijsko pokrivanje epidemije.

V avstrijskem Bregenzu se je medtem na protestu proti ukrepom zbralo okrog 5000 ljudi. Protestirali so zlasti proti obveznemu cepljenju proti covidu, ki ga je v četrek podprl parlament na Dunaju.