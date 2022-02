Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev, ki bodo potekale 24. aprila, kar je prvi možni datum rednih volitev. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 14. februarja, ko bo tudi že mogoče vlaganje kandidatur.

Prihodnji teden bodo tako volivci že imeli priložnost s podpisi izraziti podporo posameznim listam kandidatov. Uradna volilna kampanja bo stekla mesec pred volitvami, torej 24. marca, do takrat pa morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature.

Da bo parlamentarne volitve razpisal za 24. april, se je Pahor odločil v začetku novembra lani po posvetu s poslanskimi skupinami. Kljub danim epidemiološkim razmeram je takrat med poslanskimi skupinami tudi prevladalo mnenje, da se volitve izvedejo na prvi možni datum. Tudi danes je dejal, da je po njegovi oceni glede na politične razmere izbira prvega možnega datuma najprimernejša. »To omogoča oblikovanje vlade še pred parlamentarnimi počitnicami,« je dodal Pahor, ki je na položaju predsednika države parlamentarne volitve razpisal tretjič. V letih 2014 in 2018 so bile predčasne, letošnje pa bodo redne

Kot je povedal, je bila ob njegovi odločitvi za razpis volitev poleg presoje političnih razmer ključna tudi presoja zdravstvenih. V državi trenutno ni razglašena epidemija, ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom se sproščajo in ne zaostrujejo, volitve so bile razmeram primerno v času pandemije izvedene v številnih evropskih državah, v Sloveniji pa smo lani uspešno izvedli referendum, je navedel argumente za svojo odločitev.

Priložnost bo zaupal predsedniku stranke, ki bo relativna zmagovalka volitev

Ob podpisu odloka je nagovoril državljanke in državljane ter napovedal, da bo skladno z ustavo po uradnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, podelil mandat tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, za katerega bo nedvoumno lahko ugotovil potrebno, torej absolutno podporo 46 poslancev ali več. To bo moral kandidat izkazati s podpisi. Kot je dodal, so ga k tej odločitvi napeljale izkušnje iz let 2018 in pa 2020, ko je ta postopek privedel do aktualne vlade.

Šele v primeru, da po posvetih po volitvah ne bo izkazane nedvoumne podpore enemu izmed kandidatov, bo priložnost zaupal predsedniku tiste stranke, ki bo relativna zmagovalka volitev. V tem kontekstu se mu zdi pomembno vprašanje, ki se nanaša na koalicijo Kul.

V parlamentarnem sistemu so tovrstne koalicije redkost, je navedel Pahor, sam je kot tak primer navedel le Demos. To vprašanje se mu zdi pomembno ravno zaradi vprašanja določitve relativnega zmagovalca volitev.