Novela pomeni nadaljevanje z uskladitvami zdravstvenih zahtev z evropskimi in se osredotoča na vid in epilepsijo, ki so ju v sodelovanju z razširjenim strokovnim kolegijem za oftalmologijo in epileptologi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, sedaj uskladili z evropskimi standardi.

Osebe z urejenimi refrakcijskimi okvarami, ki povzročajo različne dioptrije, brez druge očesne patologije bodo po novem potrebovale manj pregledov in upravnih postopkov pri menjavi vozniškega dovoljenja. »Ukinja se prejšnja določba, ki je vnaprej vezala omejitev veljavnosti spričevala in vozniškega dovoljenja na stopnjo refrakcijske okvare. Pomembna je morebitna druga očesna patologija, ne refrakcijska okvara sama po sebi,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Nižji stroški zaradi bolezni oziroma okvar Novela uvaja manjše stroške za osebe, ki so se ali se še vodijo zaradi bolezni oziroma okvar pri zdravnikih specialistih. Podaljšuje se trimesečni čas upoštevanja izvidov, tako da obravnava temelji primarno na presoji obstoječe medicinske dokumentacije in izvidih rednih kontrol pri lečečih specialistih. Večinoma se ti pregledi opravljajo enkrat letno ali enkrat na dve leti. Ukinja se dosedanja zahteva po usmerjenih, samoplačniških oftalmoloških pregledih za osebe, ki imajo pripomoček za vid. Tudi v tem primeru se pri oceni zmožnosti za vožnjo primarno upošteva že obstoječa medicinska dokumentacija, navajajo na ministrstvu.