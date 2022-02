Odvetnik Gvozdić je sicer opozoril, da ni pogojev za izvedbo naroka, čemur po njegovi oceni pritrjuje tudi sodna praksa. Toliko bolj bi bila prekinitev naroka po njegovem utemeljena, saj obstajajo tehtni razlogi, ki gredo v smeri sojenja na pristranski način, tako s strani sodnice kot okrožnega in višjega sodišča v Kopru. Prav zato je Gvozdić predlagal, da o prenosu krajevne pristojnosti odloči vrhovno sodišče.

Sodnica Tomazini Tonejčeva je pred tem zaradi odsotnosti obtoženega Dragana Čikojevića postopek zoper njega iz razloga smotrnosti začasno izločila. Kljub nasprotovanju obrambe je nato nadaljevala z dokaznim postopkom, in sicer s pričanjem kriminalista, ki si je ogledal podatke naprav GPS.

Gvozdić in odvetnik Dejan Marković, ki zagovarja obtoženega Klemna Kadiva, sta protestno odklonila postavljanje vprašanj, zaradi česar je sodnica priči že naznanila, da bo ponovno vabljena na sodišče.

Kriminalist je sicer izpovedal, da je bilo iz podatkov naprav GPS razvidno, da sta v kritičnem času dve vozili zgodaj zjutraj krenili iz okolice Domžal proti Okroglemu (kjer je doma obtoženi Čikojević), od tam pa sta se zapeljali v smeri Primorske. Avta sta vozili v nekajminutnem razmiku, eno je obrnilo proti Trstu in nato obrnilo, za drugim pa se je signal izgubil pri Škofijah. Kasneje sta se obe vozili vrnili v notranjost države.

Božića so našli mrtvega v okolici Kranja

Obtožnica Klemnu Kadivcu, črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću očita, da so skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovali ugrabitev pokojnega Božića in poskušali ugrabiti Žarka Tešanovića z namenom, da jima povzročijo najmanj hude poškodbe. S tem naj bi ju prisilili, da opustita posle s prepovedanimi drogami, ter izsilili informacijo o tem, kje je ukradeno blago oz. denar.

35-letnega Božića so decembra 2019 po tistem, ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, našli mrtvega v okolici Kranja, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja.

Po poročanju medijev so policisti ob odkritju pokojnika našli vidne poškodbe na glavi, oči je imel prelepljene z lepilnim trakom. Med pregledom trupla so našli tudi več nabojev. Bunda, v katero je bil oblečen, je bila razbarvana in na več mestih poškodovana, ob truplu so med drugim našli tudi šest praznih plastičnih embalaž varikine.

Policija je ob njegovem izginotju na območju Ankarana obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Istega dne je policija tudi prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.