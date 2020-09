Pred sodnico Natašo Tomazini Tonejc so danes stopili obtoženi Klemen Kadivec, črnogorski državljan Bojan Stanojević in Dragan Čikojević. Prva dva sta od konca lanskega leta v priporu, zoper Čikojevića pa so medtem pripor odpravili.

Trojica je skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovala ugrabitev pokojnega Božića in poskusa ugrabitve Žarka Tešanovića z namenom, da jima povzročijo najmanj hude telesne poškodbe. S tem naj bi ju prisilili, da opustita posle s prepovedanimi drogami, ter izsilili informacijo o tem, kje se nahaja ukradeno blago oz. denar, je obtožnico povzela višja državna tožilka Tamara Pahor.

Pri tem naj bi najbolj vidno vlogo odigral Kadivec, ki je bil podobno kot Stanojević v preteklosti že kaznovan, in sicer si je prislužil zaporno kazen zaradi preprodaje prepovedanih drog, trenutno pa proti njemu teče še en kazenski postopek zaradi ponarejanja listin. Med drugim naj bi Kadivec priskrbel najeti osebni vozili, s katerimi so načrtovali izvedbo ugrabitev.

Obramba obtoženih je predlagala izločitev vrste dokazov. Tako je Kadivčev zagovornik Dejan Markovič predlagal izločitev vseh podatkov, pridobljenih iz GPS naprav najetih avtomobilov, ter vseh s tega naslova pridobljenih dokazov. Po njegovem prepričanju je policija s pridobitvijo omenjenih dokazov kršila ustavno pravico do zasebnosti, saj ni pridobila niti privolitve lastnika GPS naprav niti ustrezne odredbe sodišča.

Stanojevićev zagovornik Branko Gvozdić pa je med drugim predlagal izločitev vseh videoposnetkov, ki so jih posnele nadzorne kamere Darsa. Tudi sicer je Gvozdić na podlagi korespondence policije podvomil o tem, da niso bili nekateri dokumenti v dokaznem spisu prirejeni.

Naroka se je udeležila tudi vidno pretresena sestra pokojnega.

35-letnega Danijela Božića so decembra, potem ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, v okolici Kranja našli mrtvega, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja. Policija je ob njegovem izginotju na območju Ankarana obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Istega dne je policija tudi prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne Gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.