Ekonomisti so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za december napovedovali 0,4-odstotno mesečno krepitev. Je pa Destatis navzgor popravil podatke za november. Če je najprej poročal o 0,2-odstotnem padcu industrijske proizvodnje glede na oktober, se je ta zdaj po novih ocenah povečala za 0,3 odstotka. Medletno je decembrska 4,1-odstotna krepitev sledila 2,2-odstotnem padcu v novembru.

Nemški statistiki sicer pod industrijsko proizvodnjo vštevajo tudi dejavnost v energetiki in gradbeništvu. Ob neupoštevanju teh dveh sektorjev je bila proizvodnja decembra glede na november višja za 1,2 odstotka, in to je, kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal analitik pri ING Bank Carsten Brzeski, dejansko dober rezultat. V celotnem 2021 se je medtem industrijska proizvodnja povečala za tri odstotke, a je bila še vedno za 5,5 odstotka manjša kot v predkoronskem 2019.

Kot pravi Brzeski, je kljub nekaterim spodbudnim znakom nemška industrija, ki je močno izvozno usmerjena in globalno vpeta, še vedno v primežu zamaškov v dobavnih verigah. Knjige naročil so tako polne, a podjetja zaradi pomanjkanja delov in surovin ter visokih cen inputov povpraševanje težko dohajajo.

Inštitut IfW iz Kiela je te dni ocenil, da so težave v oskrbnih verigah nemško industrijo lani stale okoli 70 milijard evrov, to pa je tudi pomemben razlog, da se nemško gospodarstvo ob 2,8-odstotni rasti v 2021 še ni vrnilo na predkoronsko raven.