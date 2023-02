Vrednost proizvodnje v rudarstvu se je lani glede na predlani zvišala za 18,8 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa za 4,1 odstotka. V dejavnosti oskrba z električno energijo se je znižala za 26,4 odstotka.

Na mesečni ravni je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje decembra lani višja za 1,7 odstotka. V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bila višja za 14,5 odstotka, v predelovalnih dejavnostih ter rudarstvu pa nižja, in sicer za 0,8 oziroma za 3,1 odstotka. Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni zvišala pri izdelkih za široko porabo za 2,9 odstotka in pri izdelkih za vmesno porabo za 1,2 odstotka. Na drugi strani se je v proizvodnji izdelkov za investicije znižala za odstotek.

Prihodek od prodaje precej višji

Prihodek od prodaje v industriji je bil medtem ob naraščajoči inflaciji v celotnem letu 2022 za 18,1 odstotka višji kot v letu 2021. Pri tem je bil v predelovalnih dejavnostih za 18 odstotkov višji kot predlani, v rudarstvu pa je bil za 23,5 odstotka višji. Decembra je bil prihodek od prodaje na mesečni ravni nižji za 0,2 odstotka, pri tem je bil v rudarstvu višji za 16,4 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa nižji za 0,3 odstotka. Prihodek je bil na domačem trgu višji za 1,8 odstotka, na tujem trgu pa nižji za 0,5 odstotka.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v celotnem 2022 za 24,1 odstotka višja kot v 2021. V predelovalnih dejavnostih je narasla za 24,1 odstotka, v rudarstvu pa za 15,6 odstotka. Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila medtem decembra za 3,6 odstotka višja kot novembra in za 26,1 odstotka višja kot v decembru 2021. V predelovalnih dejavnostih je bila na mesečni ravni za 3,4 odstotka in na letni ravni za 25,9 odstotka višja, v rudarstvu pa na mesečni ravni za 21 odstotkov in na letni ravni za 131 odstotkov višja.