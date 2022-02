Triindvajsetletna slovenska izzivalka ni bila kos tri leta starejši Američanki, ki sicer Slovenke ni uspela podreti na tla, je pa imela prevlado v vseh desetih rundah tega obračuna in Slovenko že v uvodu stisnila ob vrvi.

Američanka je bila boljša, kar so ji s soglasno odločitvijo s trikrat po 100:90 priznali tudi sodniki. Kozinova je v svojem 23. profesionalnem dvoboju prvič izgubila, ob 21 zmagah pa je vpisala še obračun, ki se je končal brez zmagovalke.

Američanka je obdržala naslove svetovne prvakinje po verzijah WBC, WBA, IBF in The Ring, Kozinovi pa je odvzela še pas organizacije WBF.

Preveč spoštovanja do nasprotnice

V nabito polni dvorani Motorpoint v Cardiffu je Kozinova vseh deset rund nudila dostojen odpor ameriški zvezdnici, a prejela več udarcev in o zmagovalki ni bilo dvoma.

»Claressa je Claressa. Očitno sem imela na začetku preveč spoštovanja do nje, po močnih udarcih, ki sem jih v uvodnih rundah prejela v trebuh in gard, sem se malo izgubila. Toda rekla sem si, da bom odboksala do konca, kar mi je tudi uspelo,« je za časnik Delo povedala Kozinova in dodala, da se je iz poraza ogromno naučila.

Američanka je bila pred dvobojem izredno samozavestna in je svoje napovedi uresničila tudi v ringu. »Dobila sem prav vse runde, v šesti, sedmi in tudi osmi sem jo lomila. Bila je kotu in prejemala udarce, na katere sploh ni odgovarjala. Borila sem se bolje kot marca lani proti Marie-Eve Dicaire. Za predstavo, ki sem jo prikazala, bi si dala oceno A-. Edino, česar nisem dosegla, je ta 'prekleti' nokavt. A bilo je več trenutkov, ko bi lahko sodnik prekinil dvoboj,« pa Delo povzema Američanko.