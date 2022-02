Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je v ponedeljek v internem glasilu Informator objavil spremembo izvedbenega akta o delovanju multimedijskega centra (MMC) RTVS, po kateri odgovorni urednik informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) za imenovanje in razrešitev urednika uredništva za nove medije v MMC ne bo več potreboval soglasja odgovornega urednika informativnega in razvojno eksperimentalnega programa Radia Slovenija, ampak bo zadostovalo mnenje tega urednika.

Novinarji MMC so nad načinom, kako se je poseglo v izvedbeni akt o delovanju MMC, ogorčeni. O spremembi namreč niso bili obveščeni, prav tako po njihovem vedenju z nikomer ni bil vzpostavljen nikakršen dialog o tem. Tudi v časih, ko je MMC imel svojega odgovornega urednika, sta ga imenovala tako direktor televizije kot radia, zdaj pa se »potiho, brez dialoga in pospešeno uvaja stanje, kot ga še nikoli ni bilo«, so navedli.

Takšno delovanje vodstva javnega zavoda se jim zdi nedemokratično, saj izključuje vse tiste, na katere tovrstne spremembe najbolj vplivajo, to pa so člani uredništva. »Pri tem opažamo vzorec odločanja pod trenutnim vodstvom javnega zavoda. Žrtve tovrstnega izključevanja so bili že naši kolegi v uredništvu televizijskega informativnega programa, ki jim je bilo onemogočeno podati mnenje o imenovanju v. d. odgovorne urednice informativnega programa, čeprav to zahteva zakon o medijih, kot je jasno opozorilo Društvo novinarjev Slovenije,« so spomnili.

Člani uredništva MMC zahtevajo prekinitev takšnega pristopa in preklic Whatmoughove objave v Informatorju, o načinu imenovanja urednika uredništva pa pozivajo k vzpostavitvi dialoga. Pri tem želijo, da ima aktivno vlogo tudi samo uredništvo.

Pod poziv so se poleg aktiva MMC podpisali tudi Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS, Sindikat novinarjev Slovenije ter aktiva novinarjev Radia Slovenija in informativnega programa TVS.