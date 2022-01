Nadzorni svet RTVS, ki nadzoruje poslovanje javnega medijskega servisa, sicer sestavlja 11 članov, pri čemer pet članov imenuje DZ, štiri vlada, dva člana pa izmed sebe izvolijo zaposleni. Predstavniki vlade so Rončević, Aleksander Kotnik, Anton Tomažič in Milenko Ziherl. DZ pa je v nadzorni svet imenoval Romano Fišer, ki jo je predlagala poslanska skupina DeSUS, Tamaro Besednjak Valič (SDS), Janeza Čadeža (NSi), Metko Čobec (Konkretno) in Alenko Vodončnik (SNS). Predstavnika iz vrst zaposlenih še nista imenovana.