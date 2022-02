Podjetje Glovo, ki sodi med največje svetovne platforme za dostavo različnih kategorij izdelkov, je na slovenski trg vstopilo lani, s prevzemom slovenske Ehrane. Sicer je prisotno v 1300 mestih in 25 državah po vsem svetu.

Kot so sporočili iz Glova, prinaša prisotnost na različnih trgih tudi nenavadna naročila. »V Črni Gori so tako Glovovi kurirji nekomu dostavili ločitvene dokumente, v Gruziji so dostavljali insekte za anakondo, na Poljskem so dostavili 732 čajnih vrečk ter 40 škatel odvajal v Španiji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na splošno so leta 2021 Glovovi kurirji največkrat dostavljali pice, burgerje in piščanca, medtem ko so Slovencem najpogosteje zadišali burgerji s krompirčkom, pad thai in falafel. Ob nedeljah so uporabniki aplikacije najpogosteje naročali sladice, pri čemer so slovenski uporabniki najpogosteje posegali po smutijih.